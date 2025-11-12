Más de mil jóvenes piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia en 2026

Colombia

Más de mil jóvenes militantes, consejeros de juventud y líderes de Cambio Radical firmaron una carta en la que solicitan a Germán Vargas Lleras postularse como candidato presidencial en 2026.

En el documento destacan su experiencia en vivienda, infraestructura y gobernabilidad, y aseguran que el país necesita “firmeza y resultados” frente al descontento con el actual gobierno.

Más de mil jóvenes entre consejeros de juventud, militantes y líderes de Cambio Radical entregaron una carta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras para pedirle que aspire a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

La misiva fue entregada durante la reunión de bancada del partido, la primera que Vargas Lleras presidió tras siete meses de ausencia en la esfera pública. Su reaparición política generó expectativa dentro del partido y sirvió de escenario para un llamado que, según los jóvenes, representa la voz de una nueva generación inconforme con el rumbo del país.

En el documento, los firmantes expresan su frustración con la administración de Gustavo Petro y aseguran que el exvicepresidente es “la única opción capaz de salvar a Colombia del deterioro institucional y social”. Además, resaltan su trayectoria en la ejecución de políticas públicas en vivienda, infraestructura y gobernabilidad.

“Estamos cansados de promesas vacías. Muchos jóvenes creyeron en Gustavo Petro, pero todo fue mentira: hoy el país está más dividido, más pobre y más desesperanzado”, dice un fragmento de la carta.

Los jóvenes invitan a Vargas Lleras a “asumir el reto de volver a liderar este país”, no solo por ellos, sino por “las generaciones que vienen”, en busca de “un país que vuelva a soñar, a construir y a creer”.

Un llamado desde las bases

Esta carta, surgida desde las bases juveniles de Cambio Radical, se suma a otras expresiones ciudadanas y solicitudes que en los últimos meses le han pedido al exvicepresidente regresar al debate electoral.

Con este respaldo, Vargas Lleras vuelve a estar en el centro de la conversación política, en medio de un escenario marcado por la fragmentación partidista y el creciente descontento con el actual Gobierno.