“La violencia se salió de control en Norte de Santander”: presidente de la Asamblea

Norte de Santander.

El presidente de la Asamblea de Norte de Santander, Gregorio Correa, expresó su profunda preocupación por el aumento de los hechos violentos que se han registrado en el departamento, particularmente en el Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana, donde en los últimos días más de 18 personas fueron asesinadas, entre ellas cinco mujeres y un líder social.

En diálogo con Caracol Radio, Correa aseguró que el panorama de seguridad en la región es cada vez más crítico y que las medidas del gobierno nacional han sido insuficientes.“Estamos viviendo un fin de semana totalmente sangriento. Más de 13 personas perdieron la vida y lo más preocupante es que el Gobierno solo se queda en reuniones y estrategias, pero no vemos resultados. Estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia y el terrorismo”, afirmó.

El diputado señaló que las comunidades del Catatumbo, Ocaña y el occidente del departamento siguen denunciando desplazamientos, confinamientos y secuestros, mientras la presencia institucional sigue siendo mínima.

“No hay una percepción de seguridad en ninguno de los municipios. La gente nos dice que tiene miedo de salir, miedo de ser víctimas de estos actos vandálicos y de terrorismo. La ausencia del Estado es total”, advirtió.

Correa también fue enfático en que el Catatumbo, que en su momento fue presentado por el gobierno nacional como un “laboratorio de paz”, hoy se ha convertido en todo lo contrario.“El Gobierno prometió un laboratorio de paz y esto se convirtió en un laboratorio de guerra y muerte. Lo que necesitamos es presencia real del Estado, más pie de fuerza y una estrategia contundente que devuelva la tranquilidad a las comunidades”, recalcó.

El presidente de la Asamblea pidió una acción inmediata y coordinada del gobierno para frenar el avance de la violencia, que ya no solo afecta al Catatumbo.

“Ya estamos viviendo las consecuencias de ese abandono. Vemos cómo hay retenes ilegales, secuestros y ataques en las vías. Lo advertimos desde hace más de dos años, pero no se ha hecho nada. El departamento ha quedado solo enfrentando esta situación”, puntualizó.