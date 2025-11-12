Inpec lidera la primera Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios en Colombia

Colombia asumió el liderazgo de la Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios, un espacio de diálogo, cooperación y transformación que reúne a delegaciones internacionales y expertos en justicia y seguridad.

Bajo el lema “Cooperación, estrategia y evolución penitenciaria”, la Cumbre que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre, propone fortalecer las redes de colaboración, compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, además de consolidar estrategias conjuntas que promuevan sistemas penitenciarios más humanos, eficientes y seguros.

“En esta oportunidad, el país se convierte en escenario de un diálogo regional sin precedentes, donde la cooperación y el intercambio de conocimientos serán las herramientas fundamentales para enfrentar retos y desafíos comunes que permitan combatir los delitos que trascienden fronteras” informaron desde la institución carcelaria.

Precisamente, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, señaló que “este es un momento histórico para Colombia y América Latina. La Cumbre demuestra que la unión entre naciones puede generar soluciones duraderas, solidarias y humanas. Juntos avanzamos hacia sistemas penitenciarios garantes de los derechos humanos, que fortalezcan la seguridad y que construyan oportunidades de cambio”.

Durante la mañana de este miércoles 12 de noviembre, se realizó un recorrido por la cárcel La Modelo, junto a delegaciones penitenciarias de más de 15 países de América Latina. Allí se pudieron observar diferentes actividades de resocialización que adelantan los internos del penal: manifestaciones artísticas, educativas y sociales.