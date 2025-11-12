Fiscalía abrió indagación por el presunto abuso sexual de una menor de dos años en San Cristóbal

La Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal por el presunto abuso sexual de una menor de dos años en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) del ente acusador asumió la indagación y avanza en la recolección de evidencias y la practica de entrevistas para establecer quien seria el responsable de las agresiones sexuales y donde se presentaron.

Gloria María Moreno, madre de la víctima, denuncia que el hecho habría ocurrido en un jardín infantil adscrito al ICBF. Mientras, la entidad señala que “no existe ningún elemento” que indique que ocurrió en sus instalaciones.

La denuncia de la madre de la niña

La mujer relató que, luego de llevar a su hija al jardín como parte de su rutina matutina, recibió una llamada de las directivas del centro educativo, quienes le solicitaron presentarse con urgencia en la institución.

Moreno indicó que, al llegar, la coordinadora comenzó a hacerle varias preguntas sobre los hábitos y lugares que había frecuentado la niña en los últimos días. Sin embargo, al preguntar por el paradero de su hija, una de las profesoras le informó que la menor tenía sangre en su ropa interior, sugiriendo que la niña pudo haber llegado en esas condiciones.

“¿Cómo se les ocurre pensar que yo, como mamá, llevaría a mi hija sangrando? ¡Eso es inaudito! Llamé de inmediato a las autoridades y llegó la Policía”, manifestó la madre de la menor.

Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital San Blas, donde se le practicaron los exámenes correspondientes. Según Moreno, los resultados confirmaron signos de abuso sexual:

“La doctora encontró fisuras, frotis vaginal y detectaron una infección de transmisión sexual”, aseguró.

Lo que dice el ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que dispuso un equipo interdisciplinario de especialistas para garantizar la atención integral y la protección de la menor, mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación trabajan en la recolección de pruebas con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.