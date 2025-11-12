En Ibagué entró en operación el segundo Parque de Energía Solar más grande del país

Ibagué

La compañía internacional Atlas Renewable Energy, puso en operación el Parque Solar Shangri-La, ubicado en la zona rural de Ibagué, con una capacidad instalada de 201 MWp, Shangri-La representa un paso decisivo en la expansión de la energía solar y la consolidación de un sistema energético más sostenible para Colombia.

“Este proyecto no solo entrega energía limpia y confiable al sistema nacional, sino que también ha sido motor de empleo, formación y desarrollo para las comunidades del Tolima. Nos llena de orgullo haber construido en tiempo récord una infraestructura que impulsa el progreso regional y refuerza el compromiso de Atlas con la seguridad energética del país”, destacó Rubén Borja, Country Manager de Atlas Renewable Energy en Colombia.

El parque generará aproximadamente 403,7 GWh de energía al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 214 mil hogares colombianos, y permitirá evitar la emisión de cerca de 161.000 toneladas de CO₂ cada año, comparable a retirar alrededor de 34 mil vehículos de circulación durante un año.

La generación de empleo en el Tolima

Durante su construcción, más del 65% de los empleos se generaron en el Tolima, priorizando la contratación local. Además, la participación de mujeres en la construcción del proyecto alcanzó un 22%, fortaleciendo su papel en el sector y fomentando su desarrollo en labores técnicas y operativas, superando así las metas trazadas durante el desarrollo del proyecto.

El Parque Solar Shangri-La hace parte de una alianza con ISAGEN que busca desarrollar, construir y operar proyectos solares por 1,000 MW durante los próximos años contribuyendo así a la transición energética y la descarbonización en Colombia.

“Deseo expresar mi reconocimiento y gratitud por el esfuerzo realizado en este proyecto: la financiación, su estructuración y, especialmente, el trabajo humano de los equipos gerenciales y operativos, así como la colaboración de la banca y de las autoridades locales. Felicito a todos quienes hicieron posible este gran proyecto de energía limpia”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma durante la ceremonia de inauguración del parque.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, destacó la puesta en funcionamiento de este proyecto “Más allá de las cifras lo que realmente se ilumina es un logro colectivo, un reconocimiento a los que le han apostado al desarrollo de nuestro departamento”.

Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos superior a 8.4 GW. Desde 2017, la empresa se especializa en desarrollar, financiar, construir y operar proyectos de energía renovable de gran escala.