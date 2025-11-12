Dueños de negocios recibirán incentivos por pagar créditos a tiempo con el programa “Buena Paga”

“Ser Buena Paga” es la iniciativa a la que ya se han inscrito más de 2.000 comerciantes y emprendedores, quienes pueden acceder a créditos productivos de hasta 8.500.000 pesos, a través de una red de 11 aliados financieros que ofrecen soluciones de financiamiento formal, flexible y asequible.

A partir de ahora, los inscritos en el programa solo deberán pagar tres cuotas a tiempo para recibir un incentivo económico de hasta 500.000 pesos, un beneficio adicional creado para reconocer la responsabilidad financiera de quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones.

“Con ‘Buena Paga’ le estamos demostrando a los dueños y dueñas de negocios de Bogotá que sí es posible acceder a crédito formal, sin trabas y con recompensas reales por su buen comportamiento financiero. Hoy celebramos que más de 2.000 personas ya hacen parte del programa y que los primeros beneficiarios recibieron su incentivo”, afirmó Juliana Aguilar, subdirectora de Financiamiento e Inclusión Financiera de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Quiénes se pueden beneficiar?

Este programa está dirigido a pequeños comerciantes, tenderos, productores y emprendedores de barrio que, por diferentes razones, no han podido acceder a formas de financiamiento formal.

Los interesados pueden obtener más información en la página web oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

