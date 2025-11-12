Deshielo del Nevado Santa Isabel pondría en riesgo hídrico a zonas del Tolima

Tolima

El deshielo del Nevado de Santa Isabel, el cual se ha acelerado en los últimos siete años según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), pondría en riesgo hídrico a municipios en el norte del Tolima. La entidad reveló que, en los últimos siete años, el Nevado perdió cerca del 45 % de su superficie glaciar.

De acuerdo con Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, el deshielo se debe principalmente al calentamiento volcánico y a la expulsión de ceniza del Volcán Nevado del Ruiz.

“Según el IDEAM, la aceleración del deshielo comenzó en la década de los 90 y en los últimos siete años ha sido más notoria. De acuerdo también con los expertos, el rápido deshielo de este volcán se debe al calentamiento, pero también a la actividad volcánica del Nevado del Ruiz y a la caída de ceniza sobre esta región”, explicó Mayorquín.

Asimismo, la funcionaria indicó que la inminente desaparición del Santa Isabel debe servir como ejemplo para continuar con la protección de los demás glaciares del país.

“Cada vez más, en los últimos tiempos, evidenciamos el cambio climático, la variabilidad climática y el calentamiento global en nuestro departamento. Una señal de esa evidencia es el deshielo del Nevado de Santa Isabel, lo que representa una oportunidad contundente para concientizar a los tolimenses sobre la importancia de los ecosistemas de alta montaña”, detalló.

Pese a la desaparición de los glaciares como el de Santa Isabel, la directora aclaró que el Parque Nacional Natural Los Nevados continuará declarado como un área protegida.