Contrabando de cacao del Huila hacia Ecuador, preocupa a fedecacao.

Neiva

El alto porcentaje preocupa a la federación colombiana de cacaoteros, según Edwar Baquero López en las estadísticas desdibuja la producción de la región, porque no se producen registros ni se mueve la economía con el apoyo a la producción que da el gobierno nacional.

“El Huila está produciendo alrededor de unas 5000 toneladas, el año pasado pasado por fenómeno de contrabando hacia el Ecuador principalmente la producción no reflejó lo que daba, el año pasado fue un año muy complejo, seguramente se nos fueron más de 3000 toneladas del departamento del Huila hacia Ecuador. Es un porcentaje muy alto”. Expresó el líder Cacaotero.

Ampliar

Entre tanto FEDECACO interpuso la denuncia a las autoridades competentes con el objetivo que se controle el contrabando de este producto al Ecuador. “Nosotros lo que hacemos es reinvertir lo que se produce en el departamento. Si hay un cacao que no se reporta de aquí, pues la reinversión se va y de Ecuador hacia Colombia si no hay reinversión. Puntualizó.