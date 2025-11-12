Cárcel para dos hombres por el robo de 25 cabezas de ganado en Saldaña, Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Urbano Hernández Lozano y Luis Eduardo Castro Ampudia, presuntos responsables de participar en el hurto de 25 cabezas de ganado en Saldaña, Tolima.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de abigeato, secuestro, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado, estas dos últimas conductas agravadas. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2024 en una finca ubicada en la vereda Palmar del mencionado municipio, donde los hoy procesados, en compañía de otros hombres, al parecer, intimidaron con un arma de fuego al mayordomo y se apoderaron del ganado avaluado en $60.000.000, además de varios elementos de valor.

“Los elementos materiales probatorios permitieron evidenciar que la víctima fue golpeada y atada de manos y pies; al parecer, le cubrieron la cabeza con un costal y la encerraron en una habitación. De la misma manera, un vecino que llegó al lugar también habría sido golpeado y retenido”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional hizo efectivas las órdenes de captura contra estos hombres en el barrio Centro del municipio de San Luis (Tolima).