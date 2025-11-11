Un cortocircuito ocasionó incendio en un apartamento del norte de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un incendió generó terror en un segundo piso del bloque 23 de Colseguros Norte, ubicado en Bucaramanga.

La emergencia ocurrió entre las 10 a.m. y 11 a.m. de hoy 11 de noviembre, cuando al parecer, un grupo de menores de edad estaba jugando cuando sintieron el humo.

La emergencia hizo que tanto los niños de 5,7,11 años respectivamente junto a una adulta de 33 años que se encontraba en la vivienda evacuaran el sitio.

#Incendio | En uno de los apartamentos de las torres de Colseguros Norte en Bucaramanga se registró un incendio. La emergencia ya se logró controlar, la comunidad reporta pérdidas totales. pic.twitter.com/IbU1ixpaHr — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 11, 2025

Edwar Ayola Camacho, hermano de la arrendataria del inmueble aseguró para Caracol radio que un corto circuito ocasionó la conflagración.

“Fue en Colseguros Norte, en un segundo piso, es el apartamento de mi hermana, mi sobrina. Hubo un cortocircuito, se generó en una de las habitaciones y eso ocasionó el incendio. Se incendió el colchón y ocasionó incendio de todo. Pérdida total, todo. No hubo pérdidas humanas, no hubo heridos, afortunadamente”. Confirmó Ayola Camacho.

Pese a que las llamas eran intensas, la propia comunidad y organismos de socorro lograron mitigarlas ágilmente, evitando que el incendio afectará a más apartamentos.

“Mami se encendió acá un apartamento, mamá, ahí en el bloque 23, en el segundo piso. Pérdida total, todo mamá, todo, todo, todo, total. Todos colaboramos, porque todos, hasta yo, mi hijita, me le subí, en la parte de abajo me le subí con una manguera a echar agua”.

La adulta que se encontraba con los niños padece de epilepsia y al parecer, es la hija mayor de la propietaria del apartamento. Tras el incendio tuvieron que trasladarla a otro sitio, donde según el tío, ya ha presentado complicaciones de salud derivadas de la emergencia.

“Parte de los desmayos ocurren, cuando se presiona más, cuando se estresa. Ya lleva como cinco desmayos, ella se queda en el apartamento de mi otra otra sobrina, la hermana gemela. Eso es en la torre de al lado”. Explicó Edwar.

La familia lo perdió todo, desde prendas de vestir hasta electrodomésticos para lo que destinó la línea 3023550587 para llamadas, NO para consignaciones.