Mujeres víctimas del conflicto firman pacto sobre participación, equidad y cuidado

JUSTICIA

La Unidad para las Víctimas convocó a mujeres víctimas del conflicto de los 32 departamentos y de Bogotá en el Encuentro Nacional de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Durante dos días, las asistentes compartieron experiencias y debatieron sobre los retos que enfrentan en la implementación de la Política Pública de Víctimas.

El encuentro culminó con la firma del “Pacto para nuestra incidencia hacia 2026”, un compromiso que busca consolidar la voz de las mujeres en los procesos de reparación y paz.

La directora de Gestión Interinstitucional, Silvia Arévalo Prado, destacó que este encuentro marcó un nuevo ciclo de diálogo. “Organizamos un espacio con conferencias y paneles para que las lideresas y delegadas departamentales dialogaran con la Unidad y con las distintas entidades, para construir una hoja de ruta para 2026”, afirmó.

Según Arévalo, la escucha activa y la transformación de las demandas en acciones concretas son el eje central de este proceso.

Los debates giraron en torno a temas como el acceso a la justicia, la vivienda digna, la autonomía económica y el sistema nacional del cuidado. También se resaltó el papel de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas en la defensa del territorio y en la construcción de paz. “Es muy motivante estar en este encuentro, que desde hace dos años no se realizaba. Encontrarnos nuevamente nos ayuda a seguir construyendo ese tejido social que se ha roto por culpa del conflicto armado”, expresó Telemina Barros Cuadrado, representante del enfoque diferencial mujer en la Mesa Nacional de Víctimas.

El pacto firmado se centra en cuatro ejes fundamentales: la creación de un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) de mujeres que articule acciones estatales, el fortalecimiento de las políticas de cuidado y reconocimiento del trabajo no remunerado, el acceso equitativo a tierra y vivienda para mujeres rurales, y la promoción de la participación política y comunitaria. Estos compromisos buscan que las mujeres víctimas tengan un papel decisivo en la formulación de políticas públicas con enfoque de género y territorial.

Le puede interesar JEP rechaza a José Mauricio Jiménez, exalcalde de Aguazul, por no aportar verdad sobre paramilitares

Las asistentes coincidieron en la necesidad de reforzar la articulación institucional y de garantizar acompañamiento psicosocial, acceso a tierras y derechos económicos. Además, subrayaron la importancia de las Mesas de Víctimas como espacios decisorios en la construcción de paz. En palabras de Barros, el mensaje final fue de esperanza: “No nos cansemos, sigamos construyendo paz, sigamos reconstruyendo ese tejido social, pero también buscando esa verdad y esa justicia en el marco de todos los procesos judiciales que hoy se llevan en los territorios”.

El encuentro permitió que la Unidad para las Víctimas ratificara su voluntad de impulsar procesos de reparación con mayor apertura y enfoque incluyente.

El acuerdo alcanzado se plantea como un plan de acción que coloca a las mujeres sobrevivientes del conflicto en el centro de las decisiones, con miras a fortalecer su papel en la construcción de paz y en la búsqueda de una sociedad más equitativa.