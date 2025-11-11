Horóscopo del Profesor Salomón para HOY, 11 de noviembre: hoy se abre un portal muy poderoso, 11:11

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, 11 de noviembre, son considerados maestros, pues este número, se encuentra vinculado con los ángeles. Por otro lado, son personas muy creativas, inteligentes, disciplinadas y estrictas. Además, el profesor Salomón asegura que justamente hoy, adicional al portal del 11:11, hay un juego planetario particular. Por esto, tendrá un año muy próspero y bendecido, en el que podrá lograr todo lo que se propone.

El número del día es el 7524, la recomendación, escribir 11 deseos en una hoja y guardarla debajo de su colchón por 3 días, y luego, debe quemarla. El color del día es el rojo, y la fruta, la mandarina.

Horóscopo del profesor Salomón para este 11 de noviembre de 2025

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para el signo cáncer, se avecinan días de mucha abundancia y prosperidad, por esto, debe aprovechar el portal de hoy, para decretar bienestar, claridad, sabiduría, fortaleza, voluntad, entre muchos otros, pero recuerde, que debe pedirlo como si ya lo tuviera. Es importante que sepa pedir, pues esto ayudara que las cosas que lleguen a su vida, lo hagan con más energía.

Número del día: 4077.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para este signo, vienen muchas oportunidades, según la carta que sugiere el portal del día de hoy, con esto, se le abrirán muchas puertas de trabajo, negocios, emocionales, de viajes, entre otros. Pero más importante aún, debe cargar consigo una llave, y decretar que con ella, abrirá todas las nuevas puertas que el portal le está dando.

Número del día: 5098.

Recomendación: El incienso coco-canela.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

El portal del día, sugiere que las personas piscis deben cuidarse, pues muchas veces el trabajo y los excesos no le permiten descansar correctamente. Por esto, el profesor Salomón le recomienda concentrarse únicamente en usted mismo, pues no descasar puede estar afectando su salud.

Número del día: 4450.

Recomendación: El aceite de Santa Marta.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas tauro, deben tener cuidado, pues así el portal les sugiera muchas cosas, su terquedad puede obstaculizar las cosas, por esto, no debe ser rebelde, debe tomar las cosas con calma y naturalidad para no provocar asuntos de una gravedad importante. El día de hoy, deben aprovechar al máximo el portal, pero con tranquilidad y objetividad para que se logre todo lo que desea.

Número del día: 4819.

Recomendación: El palo santo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas de este signo, se verán beneficiadas por el portal, que le traerá nuevas opciones. Por esto, no debe pegarse a nada, si las cosas no fluyen o no funcionan como deberían, busque otra alternativa que le ayude a renovar, a cambiar y alejarse de las cosas que no deberían estar a su alrededor.

Número del día: 5913.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas de este signo, el portal les traerá muchas bendiciones en cuanto a la prosperidad, la economía y el amor. Recuerde que esto también llegará con grandes oportunidades que traerán mejores resultados a su vida y le ayudarán a conseguir todo lo que se propone.

Número del día: 3486.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas de signo aries, el portal les traerá nuevas oportunidades, y todo aquello que han deseado desde hace tiempo, tanto en temas de salud, como en dinero. Además de esto, el amor se verá fortalecido y restablecido en su vida.

Número del día: 1733.

Recomendación: El velón abre caminos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas nacidas bajo este signo, todo estará saliendo a su favor, por lo que le estarán llegando bendiciones en todos los aspectos, a partir de ahora. Por esto, es un gran momento para reconciliarse, sonreír y decretar cosas buenas, pues esto ayudará a abrir portales llenos de bendiciones y alegrías.

Número del día: 1468.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas nacidas en este signo, tendrán muy activado el dinero, pues es el área de su vida que el portal que se abre hoy, estará favoreciendo. Además, en cuanto a su trabajo o nuevos negocios, se verán llenos de prosperidad y estabilidad.

Número del día: 8843.

Recomendación: El incienso lluvia de plata.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Este portal traerá mucha estabilidad y cosas buenas para las personas géminis, pues se activarán nuevas puertas, beneficios y oportunidades. Pues todo lo que piense y desee, se le va a cumplir, por esto, debe pensar solamente en cosas buenas que atraigan lo mejor hacia su vida.

Número del día: 1578.

Recomendación: El reventador.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas libra, estarán celebrando nuevas cosas, que traerán mucha alegría por parte de cosas que se encontraba esperando desde hace tiempo y que prontamente se solucionarán, con relación a esto, en próximos días muchas cosas se resolverán lo que le causará mucha tranquilidad.

Número del día: 0955.

Recomendación: El velón abrecaminos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas del signo acuario, el portal les ayudará a dejar atrás muchas cosas, como rencores, rabias, tristezas, y le ayudarán a renovar su pensamiento hacia cosas más positivas, que le ayudarán a vivir mejor y a fortalecer diferentes aspectos de su vida.

Número del día: 1964.

Recomendación: El reventador.

