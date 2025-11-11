Política

Elecciones 2026: ONU Mujeres advierte que el 78% de las candidatas ha sido víctima de violencia política

Desde ONU Mujeres hicieron también un llamado a garantizar la paridad de género en las próximas elecciones. Conozca los detalles en Caracol Radio

Tomado de: ONU Mujeres

Tomado de: ONU Mujeres

María Paula Pineda

Colombia

Este martes y previo a la realización de las elecciones al Congreso y la Presidencia de 2026, ONU Mujeres presentó su estudio 3.000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia política contra las mujeres.

Allí advirtieron que el 78.8% de las candidatas que participaron de las elecciones a alcaldías y gobernaciones de 2023 sufrieron algún tipo de violencia en actividades como “visitas a barrios, veredas, asambleas y reuniones, por el solo hecho de ser mujeres”.

”La violencia contra las mujeres en política no es un hecho aislado: debilita liderazgos, limita la democracia y disuade a muchas de participar en la vida pública. Este informe aporta evidencia clave para orientar políticas públicas efectivas, fortalecer la protección a las candidatas y avanzar hacia una democracia paritaria donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar o sentirse segura”, señaló María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia.

Alertaron además que el 61.3% de las candidatas que desarrollaron actividades presenciales en el marco de la campaña denunciaron “haber experimentado una o más situaciones de violencia, principalmente a través de comentarios despectivos enfocados en la capacidad de las mujeres para ejercer la política”.

Sumado a esto indicaron que 7 de cada 10 mujeres, es decir el 72.4%, reportaron haber sufrido una o más situaciones de violencia psicológica; y 2 de cada 5, el 40.6%, fueron víctimas de violencia económica.

Agregaron desde ONU Mujeres que 1 de cada 4 candidatas experimentó una o más situaciones de violencia sexual y el 4.6% de ellas fue víctima de violencia física “como patadas, bofetadas, sacudidas fuertes o agresiones con objetos o armas”.

A propósito María Inés Salamanca hizo un llamado para alcanzar la paridad de género en cargos de elección pues indicó que mientras en Bogotá cerca del 48% de las mujeres logran participar en política, en otras regiones como la Orinoquía o la Amazonia, la cifra es tan solo del 21%.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad