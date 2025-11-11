Elecciones 2026: ONU Mujeres advierte que el 78% de las candidatas ha sido víctima de violencia política

Colombia

Este martes y previo a la realización de las elecciones al Congreso y la Presidencia de 2026, ONU Mujeres presentó su estudio 3.000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia política contra las mujeres.

Allí advirtieron que el 78.8% de las candidatas que participaron de las elecciones a alcaldías y gobernaciones de 2023 sufrieron algún tipo de violencia en actividades como “visitas a barrios, veredas, asambleas y reuniones, por el solo hecho de ser mujeres”.

”La violencia contra las mujeres en política no es un hecho aislado: debilita liderazgos, limita la democracia y disuade a muchas de participar en la vida pública. Este informe aporta evidencia clave para orientar políticas públicas efectivas, fortalecer la protección a las candidatas y avanzar hacia una democracia paritaria donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar o sentirse segura”, señaló María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia.

Alertaron además que el 61.3% de las candidatas que desarrollaron actividades presenciales en el marco de la campaña denunciaron “haber experimentado una o más situaciones de violencia, principalmente a través de comentarios despectivos enfocados en la capacidad de las mujeres para ejercer la política”.

Sumado a esto indicaron que 7 de cada 10 mujeres, es decir el 72.4%, reportaron haber sufrido una o más situaciones de violencia psicológica; y 2 de cada 5, el 40.6%, fueron víctimas de violencia económica.

Agregaron desde ONU Mujeres que 1 de cada 4 candidatas experimentó una o más situaciones de violencia sexual y el 4.6% de ellas fue víctima de violencia física “como patadas, bofetadas, sacudidas fuertes o agresiones con objetos o armas”.

A propósito María Inés Salamanca hizo un llamado para alcanzar la paridad de género en cargos de elección pues indicó que mientras en Bogotá cerca del 48% de las mujeres logran participar en política, en otras regiones como la Orinoquía o la Amazonia, la cifra es tan solo del 21%.