“El conflicto en Tibú se va a agravar si el Estado no actúa”: advierte líder de víctimas

Norte de Santander.

La violencia en Tibú vuelve a encender las alarmas. Así lo advirtió Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien aseguró que el conflicto entre el ELN y la disidencia de las Farc podría agravarse en las próximas semanas si el Estado no toma medidas urgentes.

El líder explicó que la situación humanitaria en la zona es crítica y que la población sigue sometida al control de los grupos armados.

“Hoy Tibú está dividido entre dos mandos ilegales. La gente vive con miedo, no puede movilizarse libremente y las amenazas son constantes. El Estado sigue ausente”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Mayorga señaló que en los últimos días ha habido movimientos de estructuras armadas desde territorio venezolano, lo que podría generar una nueva ola de enfrentamientos.

“Se habla de hombres de Iván Márquez que estarían regresando hacia el Catatumbo. Si eso ocurre, esta guerra se puede salir de control”, afirmó.

El dirigente insistió en que los llamados de la comunidad no han sido escuchados y que la reciente alerta de la Defensoría del Pueblo confirma lo que las organizaciones sociales vienen denunciando desde hace meses.

“El decreto de conmoción interior no sirvió. Aquí los asesinatos y los desplazamientos siguen. El gobierno tiene que venir, no mandar papeles”, expresó.

Mayorga pidió al gobierno nacional priorizar la crisis del Catatumbo y garantizar la seguridad de las comunidades rurales.

“Si no hay una presencia real del Estado, el conflicto se va a agravar y Tibú seguirá siendo tierra de nadie”, concluyó.