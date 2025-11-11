Dos muertos dejan ataques sicariales en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Dos asesinatos se registraron este lunes en Norte de Santander, en hechos ocurridos en los municipios de El Zulia y Puerto Santander.

Las víctimas fueron una mujer de 23 años y un hombre de 29, ambos atacados con arma de fuego.

El primer caso ocurrió hacia las 3:40 de la tarde en la vereda El Cañahuate, sector Club Paz y Futuro, en El Zulia.

La víctima fue identificada como Daygmar Moraima Plasencia Ortega, de 23 años, quien ingresó sin signos vitales al hospital Juan Luis Londoño tras recibir múltiples impactos de bala.

Según el informe policial, la joven fue atacada por dos hombres que llegaron en motocicleta y sin mediar palabra le dispararon en repetidas oportunidades. Presentaba heridas en el rostro, cuello, brazo y hombro derecho.

Testigos señalaron que los presuntos responsables serían alias Piloto y alias Chimú, quienes habrían huido del lugar.

De acuerdo con las autoridades, Plasencia registraba anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Horas más tarde, hacia las 8:10 de la noche, otro homicidio se presentó en el barrio Lleras, del municipio de Puerto Santander.

En la vía principal del sector Puerto Lleras fue hallado el cuerpo de Junior Renato Castañeda, de 29 años, quien trabajaba como mecánico.

Castañeda tenía varios impactos de bala en el abdomen, el cuello y el hombro izquierdo. El crimen fue reportado inicialmente como un posible ajuste de cuentas, según la información suministrada por las autoridades.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los dos homicidios, ocurridos en medio del recrudecimiento de la violencia en varios municipios del área metropolitana de Cúcuta.