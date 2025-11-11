Condenado a más de 21 años de prisión por feminicidio de joven embarazada en Sardinata

Norte de Santander.

Un juez de conocimiento condenó a Jhair Sepúlveda Sepúlveda, conocido como alias Katyn, a 21 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Adriana Marcela Escalante Peñaranda, una joven que, al parecer, se encontraba en estado de gestación al momento de su muerte.

Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2023 en el corregimiento Las Mercedes, del municipio de Sardinata (Norte de Santander), cuando la víctima fue atacada con arma blanca en plena vía pública, frente a la iglesia del sector.

Según la investigación, el agresor, con quien habría sostenido una relación sentimental, la interceptó en medio de una escena de celos y le causó cuatro heridas en el abdomen que le provocaron la muerte minutos después.

Aunque Adriana fue trasladada al Hospital de San Martín, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

La condena fue impuesta luego de que la Fiscalía General de la Nación y la defensa del acusado firmaran un preacuerdo, que fue avalado por el juez. Sepúlveda permanece privado de la libertad en un centro carcelario desde enero de este año.

Con este fallo, la justicia ratifica la responsabilidad del agresor en un crimen que generó repudio en Norte de Santander y se convirtió en uno de los casos de feminicidio más impactantes del 2023 en la región.