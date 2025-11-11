Capturan en Ocaña a hombre vinculado a estructuras multicrimen del Catatumbo. / Foto: Policía Denor.

Norte de Santander.

La Policía de Norte de Santander capturó en Ocaña a un hombre señalado de tener vínculos con estructuras multicrimen que delinquen en el Catatumbo.

La diligencia fue adelantada por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en el marco de las acciones para contrarrestar los delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana.

El detenido fue identificado como Hugo Sánchez, de 32 años, quien fue sorprendido en posesión de un arma de fuego tipo revólver, varios cartuchos y un teléfono celular.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el capturado.

Durante las verificaciones, las autoridades establecieron que Sánchez presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Además, el arma decomisada será sometida a análisis técnicos y balísticos para determinar si ha sido utilizada en homicidios registrados en esta zona del departamento.

El comandante encargado del Departamento de Policía Norte de Santander, coronel Amaury Aguilera López, destacó que este resultado hace parte del trabajo articulado de los investigadores de la Sijín para fortalecer las acciones contra los homicidios y las organizaciones criminales que afectan la tranquilidad en la región.

“Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para esclarecer los hechos violentos y poner a disposición de la justicia a los responsables”, puntualizó el oficial.