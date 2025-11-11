Campaña entregará 1.500 bicicletas a madres cabeza de familia en Boyacá para impulsar su bienestar

"En 2024 decidimos dar un paso más: regalar bicicletas. Con sorpresa logramos recoger más de 1.700 bicicletas para niños de diferentes regiones del país", padre Carlos Silva

Una iniciativa de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de La Sabana y ProBoyacá busca llevar esperanza y movilidad a cientos de mujeres trabajadoras del departamento. La campaña, liderada por el padre Carlos Silva, capellán de la institución, tiene como meta entregar 1.500 bicicletas a madres cabeza de familia antes del 13 de diciembre.

“El proyecto nació en 2017 con el deseo de ayudar a las personas. Empezamos entregando regalos a niños, luego mercados en pandemia, y en 2024 decidimos dar un paso más: regalar bicicletas. Con sorpresa logramos recoger más de 1.700 bicicletas para niños de diferentes regiones del país”, explicó el padre Silva.

Este año, el programa se enfoca en las mujeres que sostienen sus hogares. Las bicicletas, equipadas con canasta, parrilla y linterna, están pensadas para facilitar su transporte, el traslado de productos y la movilidad en zonas rurales.

Las interesadas pueden postularse a través de ProBoyacá, entidad que consolidará la lista de beneficiarias. También se invita a las empresas y personas solidarias a unirse con donaciones para ampliar el alcance de la campaña.

La recolección inició el 2 de octubre y concluirá el 13 de diciembre, fecha en la que se realizará una jornada de belleza y salud en homenaje a las madres participantes. Durante la actividad, se ofrecerá atención médica, espacios de recreación para los niños, maquillaje y la celebración de la Santa Misa.

“Queremos devolverles su autoestima y dignidad, animarlas a soñar y seguir adelante. Cuando una mamá pedalea, todo un hogar sale adelante”, expresó el padre Silva, quien destacó que con el apoyo de los boyacenses esperan superar las 2.000 bicicletas recolectadas.