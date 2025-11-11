Asesinan a líder comunal del Catatumbo en zona rural de Tibú

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Catatumbo con el asesinato de William García Quintero, conocido como ‘Tato’, quien había sido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda P30, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con las versiones preliminares, hombres armados llegaron hasta su vivienda y lo obligaron a salir, indicando que sería “investigado”.

Horas después, su cuerpo fue hallado en la vereda Nazareth, en zona rural del mismo municipio.

El líder comunal presentaba tres heridas producidas por arma de fuego, y, según reportes de la comunidad, los responsables también se habrían llevado una camioneta, una motocicleta, dinero en efectivo y algunas prendas de oro.

El hallazgo fue reportado a las autoridades, y una funeraria realizó el traslado del cuerpo hasta el casco urbano de Tibú para los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los responsables de este crimen ocurrido en el Catatumbo.