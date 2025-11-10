Universidad de Cartagena se une al bando de las Fiestas de Independencia con su comparsa

Cartagena

En el marco del tradicional Bando, el desfile más emblemático de las Fiestas de la Independencia, la Universidad de Cartagena se une a la celebración con la comparsa “Unicartagena Festiva”, una colorida puesta en escena que refleja el espíritu alegre, diverso y comprometido de la comunidad udeceísta.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con ritmos tradicionales como fandango, porro y cumbia, esta comparsa reúne a 36 estudiantes y 114 integrantes entre docentes y administrativos, quienes participan como bailarines, músicos, actores festivos, personal de apoyo logístico y equipo de comunicaciones.

Los participantes pertenecen a distintos programas académicos de la institución, entre ellos Enfermería, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Licenciatura en Educación, Lenguas Extranjeras, Ingeniería Química, Biología y Tecnología en Gestión Turística, reflejando la diversidad y el talento que caracteriza a la institución.

Esta participación se suma a las actividades conmemorativas de los 198 años de fundación del Alma Mater, una institución casi bicentenaria que continúa fortaleciendo su vínculo con la ciudad y su gente, reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y la identidad cartagenera.

El proceso de creación y organización de la comparsa ha sido liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, como parte de las acciones que promueven la integración, el bienestar y la proyección cultural de la comunidad universitaria.

Así la institución se vincula a las festividades de independencia exaltando el valor de las tradiciones populares y celebrando, junto a la ciudadanía, el orgullo de pertenecer a una institución que ha sido parte fundamental de la historia y el desarrollo de la región.