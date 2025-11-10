Cartagena

Universidad de Cartagena se une al bando de las Fiestas de Independencia con su comparsa

“Unicartagena Festiva” reúne a 36 estudiantes y 114 docentes o administrativos con ritmos como fandango, porro y cumbia

En el marco del tradicional Bando, el desfile más emblemático de las Fiestas de la Independencia, la Universidad de Cartagena se une a la celebración con la comparsa “Unicartagena Festiva”, una colorida puesta en escena que refleja el espíritu alegre, diverso y comprometido de la comunidad udeceísta.

Con ritmos tradicionales como fandango, porro y cumbia, esta comparsa reúne a 36 estudiantes y 114 integrantes entre docentes y administrativos, quienes participan como bailarines, músicos, actores festivos, personal de apoyo logístico y equipo de comunicaciones.

Los participantes pertenecen a distintos programas académicos de la institución, entre ellos Enfermería, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Licenciatura en Educación, Lenguas Extranjeras, Ingeniería Química, Biología y Tecnología en Gestión Turística, reflejando la diversidad y el talento que caracteriza a la institución.

Esta participación se suma a las actividades conmemorativas de los 198 años de fundación del Alma Mater, una institución casi bicentenaria que continúa fortaleciendo su vínculo con la ciudad y su gente, reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y la identidad cartagenera.

El proceso de creación y organización de la comparsa ha sido liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, como parte de las acciones que promueven la integración, el bienestar y la proyección cultural de la comunidad universitaria.

Así la institución se vincula a las festividades de independencia exaltando el valor de las tradiciones populares y celebrando, junto a la ciudadanía, el orgullo de pertenecer a una institución que ha sido parte fundamental de la historia y el desarrollo de la región.

