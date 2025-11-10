“Presidente Petro se autodescribe como un nuevo Bolívar. Claramente, no lo es”: Subsecretario Landau

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se sumó a los pronunciamientos, tras la polémica foto que denunció el mandatario de Colombia, en donde se le veía junto a Nicolás Maduro, vestido con un overol de color anaranjado, como el de los reclusos en el país norteamericano. Foto, que fue publicada temporalmente por la Casa Blanca, según revelación de la Revista Cambio.

El subsecretario rechazó los pronunciamientos del presidente Petro y lanzó fuertes críticas.

“Resulta lamentable escuchar las declaraciones reiteradas del actual presidente de Colombia, quien se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar, aunque claramente no lo es. Cuando un dirigente fundamenta su popularidad en discursos del pasado, termina llevando al país a la miseria en lugar de la prosperidad”, dijo el subsecretario Landau.

Es imporante mencionar que, luego de la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro, el documento en donde se evidenciaba la fotografía, fue retirada horas después.

Además, el subsecretario de Estado, criticó la información difundida: “Como todos saben, no se puede creer ciegamente en todo lo que publican los medios, con el debido respeto a los periodistas. Lo que puedo señalar es que el presidente Trump considera que el narcotráfico no debe verse únicamente como un asunto judicial, sino como un problema de seguridad nacional”, expresó.