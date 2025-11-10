Directores de la BBC renuncian por presunta manipulación de un video de Trump en asalto al Capitolio

Directores de la BBC renuncian por presunta manipulación de video de Trump en el asalto al Capitolio. Fotos: AFP

Hay polémica en el Reino Unido por la dimisión del director general de la BBC y la directora ejecutiva por la manipulación del video de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump que fue usado para un documental que se presentó una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Esto fue revelado por el periódico The Daily Telegraph. En la investigación, la BBC es acusada de, presuntamente, haber montado fragmentos separados de un discurso del 6 de enero de 2021 del presidente Trump de tal manera que parece decir a sus seguidores que iba a marchar con ellos hacia el Capitolio para “luchar como demonios”.

Recordemos que ese día fue el asalto al Capitolio tras la derrota del republicano, ante el expresidente Joe Biden, con el propósito de interrumpir la sesión de los congresistas y detener la certificación de la victoria del demócrata.

En la frase original, el presidente dice: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros senadores y representantes en el Congreso”. La expresión “luchar como demonios” corresponde a otro momento del discurso, pero habría sido encajada para que se escuchar como si dijera eso

NEW - Internal whistleblower memo claims BBC edited footage of Trumps Jan 6 speech by splicing footage together to mislead viewers, in a documentary aired last year — Telegraph pic.twitter.com/5vhtP8l35B — Disclose.tv (@disclosetv) November 3, 2025

Ante esto, el director general de la BBC, Tim Davie y la directora ejecutiva, Deborah Turness, anunciaron su dimisión.

En el mensaje a sus colaboradores para anunciar su salida, Davie defendió que “la BBC funciona bien”, pero reconoció que “se han cometido errores” por los que debía asumir la responsabilidad.

Turness también defendió hoy a la BBC y aseguró que hubo un error, pero que la cadena no tiene un sesgo informativo.

Tras el anuncio, Trump afirmó que se había desenmascarado a “periodistas corruptos” y los acusó de ser personas deshonestas que, según el mandatario, intentaron manipular las elecciones presidenciales.

Explicaciones de la BBC

El presidente del consejo de administración de la BBC, Samir Shah, debe ofrecer este lunes una respuesta escrita a las preguntas de una comisión parlamentaria sobre este caso, que se suma a otras acusaciones de parcialidad en la cobertura de la guerra en Gaza.

“La BBC debe responder a serias preguntas sobre sus normas editoriales y sobre cómo la dirección gestiona los problemas”, juzgó la presidenta de la comisión, Caroline Dinenage, estimando que el grupo público “debe ser ejemplar” frente al aumento de la desinformación.

La clase política criticó casi unánimemente a la BBC por su gestión del asunto.