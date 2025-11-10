Demócratas y republicanos logran acuerdo en el Senado de EE. UU. para fin al cierre del Gobierno

Bandera de Estados Unidos a media asta por la muerte de Dick Cheney, se aprecia de fondo, la Casa Blanca. FOTO: Andrew Harnik/Getty Images

Un grupo de senadores demócratas y republicanos llegó a un acuerdo que permitiría reabrir el gobierno federal, tras el cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos.

Según lo informado, la negociación fue liderada por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto con varios representantes del Partido Republicano, quienes lograron consensuar una propuesta para garantizar la financiación de las agencias federales.

El cierre, que se ha extendido durante varias semanas, ha afectado a cientos de miles de empleados públicos y generado importantes retrasos en distintos servicios estatales.

Aunque el acuerdo aún debe avanzar en los procedimientos legislativos correspondientes, se considera un paso decisivo para poner fin al bloqueo político y aliviar las consecuencias económicas del prolongado cierre gubernamental.