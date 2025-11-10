Nuevos lanzamientos buscan revolucionar la historia de industria arrocera en Colombia: Le contamos

Recientemente, una marca de arroz colombiana cumplió 60 años de su fundación, y bajo este marco, realizaron un evento en el cual anunciaron dos nuevos lanzamientos, con los cuales, buscan marcar un antes y un después en la industria arrocera del país, por medio de una nueva apuesta de arroz sostenible.

Arroz Supremo

Se trata de Arroz Supremo, una empresa que fue fundada en el departamento del Tolima en el año 1965, y que actualmente, 65 años después, es considerada una de las empresas de la industria más tecnológicas y ecoamigables de Latinoamérica. Por esto, y en busca de seguir construyendo su identidad, anunciaron sus nuevas propuestas.

Se trata de dos nuevas líneas, el Arroz Supremo Terraviva EcoGourmet y el Supremo Selección Especial. Dos alternativas que reflejan la identidad de la marca, orientadas a la sostenibilidad, calidad e innovación.

Le podría interesar: MinAgricultura propone regulación del precio del arroz blanco para estabilizar el mercado

Arroz Terraviva EcoGourmet

Por un lado, la referencia Terraviva, es el primer arroz ecoamigable del país, el cual proviene de cultivos certificados con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), lo que significa, que en su proceso de cultivo, se protegen la flora, fauna, las fuentes hídricas y las comunidades rurales.

Además de esto, el Terraviva EcoGourmet, es presentado como un producto de una calidad Super Premium, que es sembrado a través de una semilla de alto rendimiento den la meseta de Ibagué, reconocida por dar el mejor arroz del país. En conjunto con esto, su empaque, el cual resalta por detalles metalizados y cierres re-sellables que ayudan a conservar la frescura del producto, buscan llegar a un público de consumidores conscientes y establecimientos que quieran diferenciarse por medio de un producto limitado, exclusivo, altamente rentable, y que paralelo a esto, garantice el cuidado del planeta.

Le podría interesar: Cuál es la finca con cultivos de arroz más grande de Colombia, según IA: Es 1.85 veces el Chingaza

Arroz Selección Especial

Por otro lado, en cuanto al Supremo Selección Especial, busca que los consumidores tradicionales, se encuentren más cerca de una alternativa que ofrece una alta calidad, con granos enteros, un tamaño mayor, y un empaque re-sellable que es único de la marca.

Con relación a esto, la referencia Selección Especial, está dirigida a un público consumidor del arroz típico colombiano, como las familias que siempre quieren tener lo mejor en su mesa, y con esto, buscan marcar una evolución dentro de su portafolio, al ofrecer un producto de una calidad superior, a un precio accesible para los colombianos.

Esta referencia Selección Especial, que hace parte de la nueva iniciativa de Arroz Supremo, se trata de un producto especialmente seleccionado, que llevado a la cocción, se ve reflejado en un mejor rendimiento al que presenta un arroz tradicional. Todo esto, bajo su lema “Calidad superior para todos los días”, el cual sintetiza su identidad de ser una opción de excelente calidad, pensada para ser disfrutada cada día.

Otras noticias: Festival del Arroz: Impulso al cultivo y tradición agrícola en el Tolima.