Emergencias en cabalgatas en Pitalito

Personas lesionadas entre ellos menores de edad deja cabalgata anticipada a la Feria equina grado A en el municipio de Pitalito.

Pitalito inicia su feria equina

Edgar Donoso Rodríguez

Durante el fin de semana, el equipo operativo de los bomberos en Pitalito atendió diferentes situaciones de emergencia y realizó acciones preventivas en el marco de las actividades desarrolladas en el municipio.

Durante el recorrido de la cabalgata en la comuna tres, unidades de emergencia realizaron atención prehospitalaria a una mujer de 61 años que fue embestida por un caballo mientras cruzaba la vía. La paciente fue encontrada sobre el pavimento, se le inmovilizó en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su valoración médica.

Por otra parte un menor de cinco años que sufrió una caída desde su propia altura mientras observaba el desfile. El niño, consciente y alerta, presentó una deformidad en el miembro superior izquierdo, por lo que fue valorado en el sitio y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Entre tanto un Incendio vehicular fue controlado luego que habitantes de un sector prendieran fuego a la motocicleta de unos presuntos delincuentes en horas de la noche, El caso fue catalogado como un hecho de orden público y puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

