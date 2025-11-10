Delincuentes se llevaron más $40 millones en equipos y dinero en efectivo de un casino de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, confirmó que el domingo 9 de noviembre se registró un caso de robo en un casino ubicado en la calle 17 con carrera primera.

“Conocemos la denuncia del hurto de algunos elementos y un dinero a un casino en la zona céntrica de nuestra ciudad, es de resaltar que no se registró ninguna intimidación o violencia por parte de los delincuentes”, dijo el secretario de Gobierno de Ibagué.

A la vez el funcionario sostuvo que en medio de este caso no se utilizó ningún tipo de arma de fuego o blanca “Fue un robo de oportunidad en el momento que quedaron estas personas solas sustraen los elementos”.

Caracol Radio conoció que, en medio del hurto, los delincuentes al parecer distrajeron a una de las empleadas del establecimiento de comercio para poder sacar los equipos y el dinero en efectivo.

“En este momento se adelanta la investigación respectiva de este hecho por parte del CTI”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno, quien además aseguró que en el hurto se lograron llevar dos maquinas cada una por valor de $20 millones y $3 millones en efectivo.

Finalmente, sostuvo que los afectados interpusieron la denuncia respectiva ante las autoridades para que se realice la investigación sobre este caso de hurto que afecta la seguridad en la zona centro de la capital del Tolima.