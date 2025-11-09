Tres personas asesinadas en el municipio de Suaza

El hecho al parecer tendría que ver con disidencias, dicen las autoridades

Neiva

El hecho ocurrió hacia la media noche del sábado en un establecimiento de licor de la vereda la Unión a una hora del casco urbano del municipio de Suaza, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y dispararon indiscriminadamente contra el lugar.

Según el comandante de policía Huila, coronel Carlos Eduardo Tellez tres personas habrían fallecido en el lugar.

Luego de conocidos los hechos la policía y el ejercito se desplazaron hacía el sitio con miembros de la Sijin y la fiscalía para poder recolectar testimonios y pruebas necesarias para dar con el paradero de los delincuentes.

De acuerdo al coronel Téllez, en la zona se tiene conocimiento de la existencia y operación de un grupo residual de las disidencias, por lo cual se presume que el hecho violento tenga relación con este grupo al margen de la ley. Hasta el momento se desconocen los nombres de las victimas.