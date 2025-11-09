Tragedia en Saldaña, Tolima: madre e hijo murieron en un accidente de tránsito

Tolima

Las autoridades confirmaron que se registró un accidente de tránsito en el que se presentó la muerte de dos personas, madre e hijo, hechos que se registraron en la mañana del domingo 9 de noviembre en la vía que conduce hacia la vereda Papagalá.

En el vehículo se movilizaban tres personas, una de las víctimas fue identificada como Laura Liseth Gómez, por otra parte, también perdió la vida un menor de edad, mientras que un adulto logró sobrevivir.

Según pudo establecer Caracol Radio, las víctimas de este hecho alcanzaron a ser trasladados al hospital de esta población donde confirmaron el deceso de madre e hijo.

Según Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, el siniestro vial se reportó sobre las 10:30 a.m. en zona rural de Saldaña, sector conocido como Acota, “Un vehículo tipo automóvil sufrió un accidente cayendo en un canal de riego y como consecuencia de este fue reportado por el inspector de tránsito de Saldaña el fallecimiento de una mujer y un menor de edad”.

Bermúdez resaltó que por ahora las causas del accidente de tránsito son materia de investigación por parte de las autoridades que deberán entregar el informe de lo que llevó a que este automotor cayera a este canal de riego.

En redes sociales se han conocido múltiples mensajes de condolencia para los familiares de las víctimas de este accidente de tránsito. Madre e hijo eran muy reconocidos en el sector de Papagalá en zona rural del municipio de Saldaña.