Procurador Eljach hace un llamado a cumplir con las restricciones contempladas en Ley de Garantías

JUSTICIA

El Procurador General, Gregorio Eljach, hizo un llamado enfático a garantizar el cumplimiento de la Ley de Garantías que inició el 8 de noviembre de cara a los procesos electorales del 2026 para elegir Congreso y presidente de la República.

Para Eljach esta ley busca asegurar la transparencia y equidad durante las campañas, especialmente a nivel administrativo y en el manejo de recursos públicos.

“A la Rama Ejecutiva suspender cualquier tipo de vinculación estatal, y a los entes del Estado abstenerse de hacer contrataciones directas, en ambos casos entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026, salvo en los casos estrictamente exceptuados en la ley“, indicó el Procurador.

Cabe resaltar que el énfasis se hace también en la prohibición de cambios en las plantas de personal y la celebración de convenios interadministrativos en las entidades territoriales refleja la preocupación por evitar la utilización indebida de recursos del Estado en beneficio de una campaña política.

En ese sentido dice el jefe de la Procuraduría que es importante, la obligación de publicar información de contratos y convenios en el SECOP refuerza la idea de transparencia y control social.

“Para que, durante el período de restricción, las entidades sigan de acuerdo con los cronogramas de actividades previstos, de tal manera que la gestión obedezca a sus planes de desarrollo previamente aprobados“, indicó el jefe del Ministerio Público.

El Procurador también hace un llamado a la ciudadanía para que actúe de forma activa en la supervisión de las actuaciones de las autoridades y los servidores públicos, con el fin de garantizar que no haya irregularidades durante el periodo electoral, ni ningún tipo de participación indebida en política.