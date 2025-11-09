“No me robe el celular, todavía lo estoy pagando”: la suplica de una víctima de robo en Ibagué

Ibagué

Un hombre de gorra y camisa azul quedó captado por una cámara de seguridad de un establecimiento comercial del barrio Entrerríos en el que perpetró un robo a mano armada.

El hombre ingresa a la panadería y de inmediato amenaza con un arma a la persona que se encuentra atendiendo en el lugar, luego le solicita que le entregue todo lo que tenga en la caja.

“Entrégueme todo lo que tiene en la caja”, le dice el delincuente, mientras le apunta con el arma e intenta llevarse el celular personal de la trabajadora “No se lo lleve, es el mío, todavía lo estoy pagando”.

“Se va a hacer pegar un tiro, pásemelo que no le voy a dejar nada”, le dice el delincuente a la víctima mientras le intenta quitar un computador portátil “No por favor, que lo estoy pagando”, afirma la afectada.

Al final se lleva a la víctima hacia una zona del local comercial que se encontraba solo sobre el mediodía, donde la sigue amenazando y sale del establecimiento de comercio con $600 mil en efectivo y un equipo celular.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso que se convirtió en viral en redes sociales y muestra esta acción delincuencial en este sector de la capital del Tolima.