¿Cómo funcionan las recompensas en Colombia?: Ministro de Defensa explica criterios y montos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en una entrevista con Caracol Radio el funcionamiento y los criterios que emplea el Gobierno para ofrecer recompensas por información que permita capturar a criminales o prevenir atentados y detalló las acciones que se adelantan en casos sensibles como la ubicación de militares y policías secuestrados.

Durante la conversación, el ministro Sánchez resaltó que la inteligencia depende de la información y que las recompensas actúan como un “dinamizador” para que esa información fluya.

“Cuando uno ofrece una recompensa, por ejemplo, por Iván Mordisco, de 5.000 millones de pesos, pues comienza a fluir la información y nos permite ir accediendo al objetivo”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la determinación del monto toma en cuenta dos variables: el impacto del hecho (qué pasaría si ocurriera un asesinato o atentado) y qué tan fácil es acceder a la información que permita dar con los responsables.

En ese sentido, señaló que mientras un homicidio en una riña es grave, el asesinato de un precandidato presidencial, un ministro o un embajador tendría un efecto mayor y, por ende, justifica recompensas superiores y medidas de protección más fuertes.

El jefe de la cartera también habló de ejemplos concretos: por el atentado que costó la vida a Miguel Uribe se oferta una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, mientras que para prevenir atentados terroristas el Gobierno mantiene una política de recompensas de hasta 200 millones de pesos, dirigidas a criminales de “bajo nivel” cuya visibilidad facilita obtener información rápida.

“Todas las vidas nos importan. Todas. No es que una vida valga más que otra vida”, subrayó el ministro, para luego aclarar que la priorización de montos responde al efecto social y político del crimen y a la posibilidad real de acceder a la información que permita capturar a los responsables.

Sobre la situación de los soldados y policías secuestrados por grupos armados ilegales, el ministro dijo que su manejo se realiza por líneas distintas.

“No solamente es con un tema de recompensas, que estamos manejando muy discretamente, sino también con una acción humanitaria”.

Sánchez aseguró que las autoridades buscan el regreso seguro de los uniformados y que, por razones de seguridad, no expondrán públicamente todas las medidas ni los montos que se estén ofreciendo en esos casos.

En un llamado directo a los secuestradores, el ministro hizo un emplazamiento moral: “Si tienen algo de humanidad, algo que se llama al menos alma, es que devuelvan a estos militares y policías y miembros del CTI. No hay nada revolucionario en secuestrar; no hay nada revolucionario en llevar dolor a las familias”.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa, definió a los grupos que cometen estos delitos no como actores ideológicos sino como “carteles de narcotráfico”, y listó sus principales actividades ilícitas: tráfico de drogas, minería ilegal, extorsión y secuestro, fuentes que, dijo, explican la capacidad criminal y financiera de esas organizaciones.