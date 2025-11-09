Innovación con contra el cáncer: ¿hacia dónde avanza la ciencia en 2025?

La prevención y la detección temprana continúan siendo las estrategias más eficaces para reducir la mortalidad por cáncer. | Foto: gettyimages / Aja Koska

Los avances recientes en investigación oncológica están redefiniendo el horizonte de las terapias para tratar el cáncer. Desde la ‘American Association for Cancer Research’, Neha J. Pancholi y Arthur Brodsky resaltaron una serie de descubrimientos que propone nuevas rutas para enfrentar esta enfermedad desde perspectivas antes impensadas.

Por ejemplo, en China, investigadores de la Universidad Médica de Guangxi, en colaboración con otras instituciones, desarrollaron un virus oncolítico capaz de expresar la proteína porcina α 1,3-GT.

Este hallazgo, publicado en ‘Cell’, busca que las células tumorales adquieran características similares a tejidos de cerdo, provocando así un rechazo inmunitario selectivo que impulsa la eliminación del tumor.

Simultáneamente, desde la Universidad de Stanford, un equipo presentó en ‘Nature’ los receptores sintéticos de control farmacológico, permiten ajustar funciones celulares con precisión. Esto abre la puerta a intervenciones más seguras y personalizables.

Por su parte, investigadores de la Universidad de California San Francisco registraron en ‘Nature Biotechnology’ que adipocitos modificados pueden competir por nutrientes y limitar la proliferación tumoral, lo que permite plantear una estrategia metabólica completamente diferente para desacelerar el crecimiento del cáncer.

¿Qué nuevas herramientas buscan transformar la preparación y el diagnóstico temprano de estas enfermedades agresivas?

Las terapias avanzadas continúan transformando el abordaje del cáncer con propuestas que buscan mayor precisión y menos toxicidad. Un equipo de científicos de Stanford y de la Universidad de Wisconsin–Madison presentó en ‘Molecular Therapy: Oncology’ los ELECTRIC CARs, una generación de células CAR T diseñadas para atacar simultáneamente los receptores KIT, FLT3 y MPL.

Por medio de esta estrategia, se busca acondicionar la médula ósea en pacientes con leucemia mieloide aguda sin depender de los agresivos esquemas de quimioterapia tradicional. Esto ofrece la posibilidad de contar con intervenciones más seguras y potencialmente más eficaces en etapas previas a un trasplante.

Del mismo modo, investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, junto con especialistas de la Escuela de Medicina de Stanford, desarrollaron ‘PAC-MANN’, un análisis sanguíneo publicado en ‘Science Translational Medicine’.

Esta herramienta detecta patrones de actividad enzimática vinculados al cáncer de páncreas y potencia la sensibilidad del biomarcador CA 19-9. Gracias a esta combinación, PAC-MANN puede identificar casos tempranos con mayor certeza, ofreciendo una vía prometedora para mejorar la detección y el pronóstico de esta enfermedad altamente letal.

¿Cómo está ayudando la biología espacial y el aprendizaje automático a entender la evolución tumoral?

La comprensión del cáncer de próstata avanza hacia una mayor precisión gracias a investigaciones que combinan biología, computación y análisis a gran escala.

Un estudio liderado por equipos de la Universidad Médica de Xuzhou, el Instituto Karolinska y múltiples colaboradores, publicado en ‘Cancer Research’, examinó datos clínicos y moleculares de más de 2.000 pacientes para descifrar la arquitectura interna de la enfermedad.

Mediante la integración de transcriptómica espacial, análisis de pseudotiempo y modelos de aprendizaje automático, los científicos lograron reconstruir la trayectoria molecular que siguen los tumores durante su progresión, revelando patrones capaces de anticipar comportamientos agresivos antes de que se manifiesten clínicamente.

Adicionalmente, este trabajo también permitió identificar biomarcadores potenciales detectables en sangre y orina, lo que abre la posibilidad de desarrollar métodos diagnósticos no invasivos que faciliten un seguimiento más temprano y preciso.

Finalmente, cabe acotar que, en conjunto, estos avances evidencian cómo la creatividad interdisciplinaria impulsa una nueva generación de abordajes contra el cáncer, como terapias más específicas, sistemas de control celular más finos y herramientas diagnósticas diseñadas para adelantarse al desarrollo de la enfermedad.