Ibagué es la quinta ciudad del país con mejor cobertura de educación básica y media

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué, destacó que en el más reciente Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) la capital del Tolima ocupó el quinto lugar en cobertura de educación básica y media entre 32 ciudades del país, superando a Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Para Guzmán, estos resultados reflejan el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa y de la Secretaría de Educación, desde donde se han impulsado estrategias para fortalecer la cobertura y la calidad en todos los niveles de formación.

La ciudad se posicionó entre los primeros lugares en varios indicadores clave:

- Primer lugar en cobertura neta en primaria.

- Segundo lugar en cobertura neta en secundaria.

- Tercer lugar en cobertura total en educación.

- Cuarto lugar en cobertura neta en preescolar.

¿Cómo le fue a Ibagué en materia de educación superior?

En educación superior y formación para el trabajo, la ciudad avanzó dos posiciones, ubicándose en el séptimo lugar, y se mantuvo entre las 10 primeras ciudades por la calidad docente en educación superior.

“Estos resultados son el reflejo del compromiso de nuestros docentes, directivos, estudiantes y familias. Ibagué está avanzando con paso firme hacia una educación más equitativa, inclusiva y de calidad”, resaltó Diego Guzmán, secretario de Educación.

Dato: Ibagué alcanzó el quinto puesto en educación media y en el indicador de instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad.