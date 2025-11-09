Este lunes 10 de noviembre candidatas del Reinado de Independencia tendrán prueba de talentos

Comitivas, asesores, coreógrafos, bailarines, artistas en general y seguidores del Reinado de Independencia, la cita desde temprano este lunes, 10 de noviembre, tiene como principal objetivo acompañar y vivir junto con las 39 candidatas, la Gran prueba de talentos.

”Conocemos de la belleza de nuestras candidatas y ha llegado el momento que el público disfrute de esos talentos que para muchos son desconocidos. Es un gran espacio para que nuestras embajadoras de las diferentes comunidades demuestren su amor por todas las expresiones artísticas y raizales que hacen única nuestra cultura”, asegura Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

A partir de las 8 de la mañana, en el hotel Corales de Indias, las 39 candidatas del Reinado de la Independencia mostrarán a los presentes, los diferentes performances que han preparado por semanas enfocados en categorías como: la danza, el canto y la actuación, entre otros.

”La Gran prueba de talentos se convertirá en un magno escenario en el que nuestras reinas demostrarán su amor y conocimiento por todas esas muestras artísticas inherentes a la cultura cartagenera. Será la manera perfecta de honrar el legado de los grandes artistas que ha tenido la ciudad, como músicos, cantadoras, bailarines, actores, entre otros”, finaliza Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

José Luis Sarka, bailarín; Yasser Antonio Ballestas, maestro en artes escénicas; y Norela Prada, gaitera, música y compositora, serán los tres jurados encargados de elegir las 6 mejores presentaciones de esta Prueba de talentos. El acceso al evento es gratuito.