Docente murió en carrera organizada por la Alcaldía de Tangua (Nariño); El vento no tenía permisos

Tangua- Nariño

Un docente murió y cuatro personas resultaron heridas en una carrera de carritos de balineras realizada en el municipio de Tangua, en el marco de las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel.

De acuerdo con las autoridades, el evento se llevó a cabo sin los permisos correspondientes ni de la Policía ni del Instituto Nacional de Vías (Invías), pese a que se desarrolló sobre la vía Panamericana que comunica a Pasto con Ipiales.

“Esta mañana, en las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, indicó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.

El fallecido fue identificado como Adrián Maya, docente del municipio, quien participaba en la competencia cuando perdió el control de su vehículo artesanal.

El comandante de la Policía Metropolitana anunció que se iniciará una investigación para determinar las responsabilidades por la realización del evento sin los debidos permisos.