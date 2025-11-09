De la tragedia de Armero nació el sistema nacional de gestión del riesgo: gobernadora del Tolima

Tolima

El próximo jueves 13 de noviembre se cumplen cuatro décadas de la tragedia de Armero, en medio de un acto en el que se hizo entrega por parte de la UNGRD de equipos para la atención de emergencias en el departamento, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se refirió al acto conmemorativo que se cumplirá con el propósito de rendir homenaje a las más de 25 mil víctimas y reflexionar sobre las lecciones que dejó uno de los episodios más dolorosos en la historia del país.

“Quiero que este acto también sea un homenaje. Esa noche del 13 de noviembre marcó para siempre la historia de este departamento. Armero nos dolió, Armero nos cambió y Armero nos enseñó”, expresó la mandataria.

A la vez la gobernadora señaló que este evento será más que una ceremonia de recuerdo: será una oportunidad para recalcar la importancia de la prevención de este tipo de desastres naturales.

Por otra parte, la mandataria de los tolimenses recordó que de aquella tragedia nació una de las transformaciones más significativas para el país. Se trata de la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, una organización que ha permitido fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar emergencias y desastres naturales.

“Ese dolor también nos dejó una gran lección, y esa lección fue la prevención. De esa tragedia fue que surgió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Por eso, cada entrega de maquinaria, cada programa de emprendimiento ambiental es también una forma de decirle a la memoria de Armero que aprendimos y que seguimos aprendiendo”, resaltó.

El homenaje del próximo 13 de noviembre en el municipio de Armero incluirá actos simbólicos, ceremonias religiosas, recorridos de memoria y actividades culturales que buscan mantener viva la historia de Armero.