Murió adulto mayor por accidente de tránsito en Cartagena: un motociclista está herido

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un adulto mayor en Cartagena. Se trata de Julio Movilla, de 75 años, quien falleció en el Hospital Universitario del Caribe tras sufrir graves heridas luego de ser arrollado por una motocicleta.

El hecho se registró en la noche del lunes 30 de marzo, cuando Movilla descendió de un bus en inmediaciones del escenario deportivo y, al intentar cruzar la avenida Pedro de Heredia, fue impactado por el vehículo. Personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el adulto mayor murió hacia las 2:00 de la madrugada del martes 31 de debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el conductor de la motocicleta también resultó herido y permanece hospitalizado tras sufrir una fractura en una de sus piernas.

Julio Movilla residía en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, específicamente en la calle El Tabú. Era reconocido en el Centro Histórico, donde por años se desempeñó como vendedor ambulante y estacionario, actividad que ejercía a diario.

Familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido y lo recordaron como un hombre trabajador, que a pesar de su edad seguía buscando su sustento. Deja siete hijos, quienes hoy enfrentan su pérdida en medio del dolor y piden mayor prudencia en las vías para evitar tragedias similares.