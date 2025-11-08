Unidad de Imagenología Odontológica ya presta servicio en la Universidad de Cartagena

La Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena inauguró en las instalaciones de su clínica odontológica, la nueva Unidad de Imagenología, un espacio equipado con tecnología de última generación para la generación y producción de imágenes digitales.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, docentes y estudiantes. El rector, Willian Malkún Castillejo, manifestó que “para la Universidad es un paso más para esa modernización tecnológica que nos hemos propuesto a lo largo de estos tres años. Esto no solo redunda en el bienestar académico de nuestros estudiantes sino en la prestación de un mejor servicio a la comunidad que en últimas es el fin de una facultad tan importante como lo es la Facultad de Odontología.”

La nueva unidad está dotada con un topógrafo de fabricación alemana, capaz de obtener imágenes tomográficas de alta resolución, lo que permitirá visualizar con precisión estructuras mandibulares y del macizo cráneo–facial.

Este equipo está integrado a un sistema en red que posibilita que todas las imágenes generadas puedan ser consultadas desde los distintos equipos de la clínica gracias a un servidor instalado en la misma unidad.

“Con esta tecnología fortalecemos la formación de nuestros estudiantes, actualizamos las capacidades de nuestros docentes y, además, ponemos al servicio de la comunidad cartagenera equipos de alta tecnología a un costo accesible”, destacó Adel Martínez Martinez, decano de la Facultad de Odontología.

La inauguración de esta área especializada representa un nuevo avance dentro del proyecto de flujo digital que lidera la Facultad de Odontología, orientado a consolidar un ecosistema de diagnóstico y atención completamente digital. Este proceso ya contaba con escáneres intraorales que permiten digitalizar la cavidad oral del paciente, y ahora se complementa con la obtención de imágenes tomográficas avanzadas.

Con la puesta en funcionamiento de esta Unidad de Imagenología, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con la innovación académica, la excelencia en la enseñanza y la prestación de servicios de salud con estándares internacionales.