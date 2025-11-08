Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia y abre un nuevo ciclo en el país suramericano

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso, luego de su investidura. Foto: EFE / LUIS GANDARILLAS

Rodrigo Paz Pereira, de 58 años de edad, fue posesionado como el nuevo presidente de Bolivia, tras ganar la segunda vuelta electoral el pasado 19 de octubre.

Durante la ceremonia, el nuevo mandatario afirmó que “El país que recibo está devastado por la crisis. El Gobierno saliente, dejó una economía quebrada con escasez, inflación y deuda".

Es importante resaltar que, según lo informado, la inflación interanual a octubre fue de 19%, después de alcanzar un pico de 25% en julio.

Ante la compleja situación que atraviesa el país, entre las promesas de Paz, está recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles y un programa de “capitalismo para todos”, que pone el foco en la formalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas y una reducción de impuestos.

“Yo quiero preguntales, con testigos internacionales, con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron?, nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas. Evo, ¿Dónde está el litio?, Arce, ¿Dónde está el litio, el gas”, preguntó Paz durante su primer discurso como mandatario.

Al acto de investidura, asistieron líderes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.