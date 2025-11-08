Medellín

Maridaje 2025 se reinventa: Medellín vivirá tres fines de semana de sabor, música y Navidad

La feria gastronómica del año tendrá 17 días de programación, 18 restaurantes invitados y 15.000 visitantes esperados en Plaza Mayor.

Medellín, Antioquia

Maridaje “Sabor y Fiesta” 2025 llegará del 27 de noviembre al 14 de diciembre con una edición renovada que convertirá a Plaza Mayor en el gran punto de encuentro gastronómico y cultural de la ciudad. Serán 17 días de programación distribuidos en tres fines de semana temáticos, un formato que busca ofrecer experiencias distintas para cada público y atraer a más de 15.000 visitantes en total.

El evento reunirá 18 restaurantes, más de 120 expositores comerciales, 32 emprendedores locales y cerca de 120 empresas de Medellín vinculadas a diferentes experiencias de marca. La feria dispondrá de 4.500 metros cuadrados para gastronomía, música, cultura y entretenimiento. La organización estima la generación de más de 5.000 empleos directos e indirectos, lo que convierte a Maridaje en un dinamizador clave del turismo y la economía decembrina.

El gerente de Plaza Mayor, Ricardo Galindo Suárez, destacó el giro conceptual de la feria: “En tres fines de semana vamos a poder maridar tres tipos de comidas diferentes: parrillas y hamburguesas, comida internacional y comida colombiana; la que podrán disfrutar con diferentes tipos de licores porque es un maridaje completamente relanzado y nuevo en una versión muy chévere. Para que vengan y disfruten con sus familiares y sus amigos”.

Tres experiencias culinarias, un solo escenario

El calendario temático está organizado así:

27 al 30 de noviembre: Parrilla y Hamburguesas, con cortes especiales, recetas a la brasa y cocina urbana.• 4 al 8 de diciembre: Sabores del Mundo, un recorrido por gastronomías internacionales.• 11 al 14 de diciembre: Gastronomía Colombiana, con énfasis en tradición, ingredientes locales y cocina regional.

Además de la oferta culinaria, habrá música en vivo, catas, maridajes guiados, zonas de entretenimiento y experiencias sensoriales enfocadas en vivir la Navidad a través de los cinco sentidos: aromas que invitan a comer, luces y colores típicos de la temporada, sonidos festivos y la calidez de los encuentros.

