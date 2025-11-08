Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial advierte limbo de impunidad en caso de Sharit Ciro

Ibagué

La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial abrió investigación contra funcionarios que permitieron la libertad de dos de los presuntos de feminicidas de una estudiante de la Universidad del Tolima.

Se trata del caso de Sharit Ciro, joven asesinada el pasado 7 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un predio de la comuna 6 de Ibagué solo hasta el sábado 8 de marzo día internacional de la mujer, con signos de posible violencia sexual, fue víctima de feminicidio tras ser citada para una supuesta oferta de trabajo.

En una rápida reacción de las autoridades, el día 15 de marzo, una semana después de los hechos, fueron capturados dos de los presuntos respónsales, los detenidos fueron identificados como Santiago Hurtado y Brandon Archila.

Tras varios meses sin que se iniciara el juicio, Hurtado y Archila quedaron en libertad por vencimiento de términos en las últimas semanas, situación que ha generado un rechazo en la comunidad del Tolima.

Según la magistrada Magda Acosta Walteros, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, la decisión judicial abre la puerta para que este caso quede en la impunidad.

“Primero debimos actuar con más prontitud, pero no ha sido el único error, ahora nos enfrentamos al limbo de la impunidad en el que quedó el caso de Sharit Ciro por las últimas decisiones nuestras, decisiones judiciales, sobre el particular tengo que decir que decir que ya hay una investigación en nuestra Comisión Seccional de disciplina Judicial”, dijo la magistrada Magda Acosta Walteros.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial aseguró que “También tenemos una investigación sobre lo que nos corresponde en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial donde tenemos que establecer si hubo irregularidades en la conducta del Juzgado y del Tribunal”.

la magistrada Magda Acosta Walteros, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, hizo un llamado desde Ibagué a los jueces de la República para que incorporen y apliquen el enfoque de género en sus decisiones.