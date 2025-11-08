Buscan en Ibagué al conductor de un vehículo que atropelló a una mujer y se fugó

Ibagué

Caracol Radio conoció el video de un accidente de tránsito que se registró en el barrio Mártires el pasado miércoles 5 de noviembre cuando el reloj marcaba las 8:20 de la noche.

Como se observa en el video, un vehículo tipo camioneta marca KIA pasa a una considerable velocidad por una calle de este popular barrio, en primera instancia un peatón logra esquivar el automotor, pero metros más adelante embiste a una mujer y a su mascota que cruzaban la calle.

Lo que ha generado rechazo, es que el conductor del vehículo nunca se detiene, antes se observa como al parecer acelera para salir del sector, gira en una curva y se pierde del foco de la cámara de vigilancia.

En el siniestro vial resultó gravemente herida Luz Dary Ramírez, mujer que por las considerables heridas que sufrió tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde fue atendida, su estado de salud es complicado.

Mientras que la mascota de nombre ´Mickey´ que también fue atropellada murió en el lugar donde ocurrió el accidente. Versiones indican que previo a este accidente, esta misma camioneta al parecer habría estrellado una motocicleta por lo que vendría huyendo.

La comunidad del barrio Los Mártires hace un llamado a las autoridades para que se investigue este caso y a los ciudadanos para que entreguen información que permita dar el paradero del responsable de este lamentable hecho.

Según abogados consultados por Caracol Radio, el conductor de este automotor podría enfrentar varios cargos entre los que está la omisión al socorro y podría ser judicializado por la ley Ángel que actualizó el estatuto nacional de protección animal para endurecer la lucha contra el maltrato animal.