Agenda festiva de Cartagena tendrá preludio con maestros de Bolívar

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a la ciudadanía a disfrutar este sábado 8 de noviembre desde las 4:00 de la tarde, del Primer Preludio Magisterial, un evento que se integra por primera vez a la agenda oficial de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre.

Este espacio, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Bolívar (SUDEB), celebra el talento, la creatividad y el compromiso de los docentes y estudiantes que, a través del arte y la danza, aportan al proceso de revitalización de las fiestas con la reafirmación de la identidad cultural y la articulación de la comunidad educativa.

El desfile contará con la participación de 27 grupos de danza, entre ellos: 13 grupos de docentes del Distrito de Cartagena, 10 grupos de docentes de los municipios de la zona Norte, 2 grupos de danza de estudiantes de la localidad tres (con 70 estudiantes de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper), el Cabildo de Mercedes Ábrego, con 50 estudiantes, y un grupo de docentes de la ciudad de Santa Marta.

“Con el Preludio Magisterial rendimos homenaje a nuestros maestros y estudiantes, quienes desde la educación promueven el amor por nuestras raíces y fortalecen el sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

“Impulsar este preludio es reconocer el papel de los docentes en la preservación de las tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar este desfile lleno de color, música y alegría”, manifestó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El evento rendirá homenaje especial al profesor Gabriel Argel y al icónico artista Joe Arroyo, símbolos de talento y legado cultural.

El Primer Preludio Magisterial es un encuentro para bailar, disfrutar y fortalecer los lazos entre cultura y educación, reafirmando el orgullo de ser cartageneros.

Este evento es apoyado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Comfamiliar y la Red Cultural CEID- SUDEB.

Recorrido

El desfile partirá desde la entrada del barrio Los Caracoles, en la Tienda San Martín. Continuará por la Tienda La Gran Parada, girando a la derecha por la vía principal del barrio hasta la Tienda La Picada; allí tomará nuevamente a la derecha y luego a la izquierda, llegando al colegio Almirante Colón, para subir hasta la Transversal 54 y finalizar en el Centro Recreacional Napoleón Perea Castro, donde cada grupo realizará su presentación artística y se compartirá una jornada cultural.