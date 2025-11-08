203 Vehículos inmovilizados y 434 comparendos dejó operativo nocturno del DATT en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), adelanta operativos de control nocturnos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, de cara a la “Fiesta que nos Une”.

Durante las “Paradas por la Vida”, los agentes de tránsito han impuesto 434 comparendos por diferentes infracciones, entre ellas: conducir bajo los efectos del alcohol, no portar los documentos obligatorios, exceder los límites de velocidad y hacer uso indebido del espacio público. Así mismo, fueron inmovilizados 203 vehículos por incumplir las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

El director del DATT, José Ricaurte, destacó que estas acciones hacen parte del plan permanente de control y prevención que se desarrolla en horas nocturnas con apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Además, señaló que estos operativos se intensificarán durante las próximas dos semanas en toda la ciudad, reforzando tanto la pedagogía como las sanciones para quienes pongan en riesgo la seguridad vial.

“Nuestro compromiso es salvaguardar la vida de todos los actores viales. Es importante que comprendamos que los controles en la vía nos ayudan a reducir los malos comportamientos, y de eso estamos convencidos. Sin embargo, la verdadera lucha está en apostarle a la educación y sensibilización para transformar los hábitos de conducción, fomentando una movilidad segura y responsable”, señaló el funcionario.

Estos controles buscan generar conciencia sobre la responsabilidad que implica conducir, especialmente durante la noche, cuando aumentan los riesgos por consumo de alcohol o comportamientos imprudentes.