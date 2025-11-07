Un hombre quedó herido al pisar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia

Urrao- Antioquia

Otra persona quedó herida al pisar una mina antipersonal en el Suroeste de Antioquia cuando realizaba las labores diarias. Dos personas lo acompañaban, pero resultaron ilesas. La misma comunidad fue quien trasladó al herido al hospital.

Esta semana, un hombre que habita la vereda Pavón Llanogrande, a una hora del área urbana. Este campesino de 54 años inicialmente fue atendido en el hospital local , pero debido a las heridas ocasionadas por la mina antipersonal tuvo que ser trasladado a Medellín, pero lamentablemente perdió una pierna. Desde la gobernación manifestaron que estan apoyando a la víctima en el ámbito humanitario.

“Lamentamos mucho esta situación y también la gran preocupación que hoy tenemos desde la Gobernación porque estos hechos se repiten semana a semana y no vemos una pronta respuesta frente a un desminado de emergencia y a un desminado humanitario que requiere el Departamento de Antioquia, sobre todo en estos municipios donde más se están presentando estos accidentes” manifestó María Patricia Giraldo Ramírez, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos.

En lo corrido del año ya se registran 23 casos; de esos, 8 son militares y 15 civiles. Mientras que en Urrao es el segundo caso.

La funcionaria aseguró que desde su despacho han realizado actividades de sensibilización del riesgo, pero que esas acciones deben ir necesariamente con acciones de desminado que es responsabilidad del orden nacional.