Murió hombre tras hacer contacto con cable de alta tensión en Cartagena: una persona está herida

Cartagena

Una persona muerta y otra resultó gravemente herida tras recibir una descarga eléctrica a hacer contacto con un cable de alta tensión en el sur de Cartagena.

Caracol Radio pudo confirmar que el trágico hecho se presentó cuando los dos hombres se encontraban realizando trabajos de construcción en el tercer piso de una vivienda del barrio Ciudad Bicentenario. Según el informe preliminar, los trabajadores manipulaban una varilla de hierro que accidentalmente hizo contacto con los cables, lo que provocó la descarga eléctrica.

Los afectados fueron auxiliados y trasladados hasta el CAP Bicentenario, donde uno de ellos llegó sin signos vitales. La víctima fatal fue identificada como Julio César Araque Zapata, de 41 años, oriundo de Cartagena.

Mientras tanto, su compañero de trabajo, Luis Eduardo Anaya Muñoz, de 47 años, tuvo que ser remitido a la clínica Madre Bernarda con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo tras la descarga eléctrica.

Luego de este hecho, algunos sectores del barrio Ciudad Bicentenario quedaron sin servicio de energía eléctrica.