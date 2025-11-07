Llega al Tolima el grupo élite Ponalsar para enfrentar emergencias y desastres

Tolima

Desde el 7 de noviembre el departamento del Tolima cuenta con la presencia de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (Ponalsar) en su territorio. Se trata de un equipo altamente preparado que se une para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos naturales y situaciones críticas que se presenten en los 47 municipios del Tolima.

“A mí me hicieron una solicitud y esa solicitud fue: si usted nos consigue movilidad para Ponalsar, nosotros le enviamos Ponalsar. Quiero decirles que no solamente les tenemos aquí ya la camioneta para que ustedes puedan tener esa movilidad, sino que también estamos haciendo la compra del vehículo de reacción inmediata que ustedes necesitan”, contó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en un acto público en la Plaza Murillo de Ibagué.

En total, por lo menos 13 uniformados y su apoyo canino estarán dispuesos para atender emergencias como rescates, búsquedas, extracciones, entre otras.

Por su parte, el coronel Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, destacó la importancia de este avance institucional para el departamento.

“Más que un grupo especializado, Ponalsar constituye una estrategia que une capacidades humanas, tecnológicas y logísticas de la Policía Nacional para servir con fuerza y dedicación a las comunidades, poniendo especial énfasis en las comunidades vulnerables”, expresó Mora.