“¿Hubo alguna transacción de por medio?”: Pedraza a Juliana Guerrero tras anulación de su título

En la tarde de este viernes la Fundación Universitaria San José confirmó que no hay registro alguno de actividad académica de Juliana Guerrero en la institución, a quien el Gobierno buscaba nombrar como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

A propósito, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien denunció a Juliana Guerrero por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal, pidió al presidente Gustavo Petro que desista de su nombramiento en el Ministerio de la Igualdad.

“Le pido al presidente Gustavo Petro que desista de este nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes pues en este país hay miles de jóvenes con título y sin trabajo”.

"Nos preguntamos cómo fue que obtuvo entonces Juliana Guerrero sus dos títulos de tecnóloga y de Contaduría Pública ¿Habrá habido una transacción de por medio? ¿Quizás una transferencia por Nequi?", afirmó la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza

La congresista también aseguró que demandará la delegación del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, conformada por el mandatario, y en la que también fue designada como delegada Juliana Guerrero.

“Además le anuncio que voy a tumbar jurídicamente la delegación que usted, presidente Gustavo Petro, ha hecho de usted mismo en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en donde su delegada increíblemente sigue siendo al día de hoy Juliana Guerrero, después de que todos sabemos que tiene títulos falsos”.

Pedraza cuestionó además la forma en que Juliana Guerrero obtuvo sus títulos como tecnóloga y contadora pública e incluso, se preguntó si hubo alguna transacción de por medio.