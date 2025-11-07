Fuerzas Militares celebran 50 años de los submarinos ARC Pijao y Tayrona, símbolos del poder naval

En el marco del aniversario número 50 de la incorporación de los submarinos tipo 209 ARC Pijao y ARC Tayrona, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, exaltó la trayectoria, y valor del cuerpo de submarinistas de la Armada de Colombia, afirmando que su papel es estratégico en la defensa de la soberanía nacional.

El evento, realizado a bordo de la Base Naval Logística N.º 01 ARC Bolívar, reunió a mandos de la Armada Nacional y tripulaciones que a lo largo de cinco décadas han operado estas naves que constituyen uno de los pilares del poder disuasivo del país.

Estas unidades con capacidades estratégicas superiores son fundamentales para el control marítimo y la defensa de la soberanía.

“Los submarinistas son hombres y mujeres que, con valentía, disciplina y precisión, ejecutan misiones silenciosas bajo las profundidades del mar, protegiendo los intereses estratégicos de la Nación”, afirmó el almirante Cubides.

El comandante resaltó que Colombia ocupa el tercer lugar en capacidad submarina en Latinoamérica, después de Brasil y Chile, lo que refleja el compromiso de la institución con el fortalecimiento del poder marítimo y la modernización de su flota.

El almirante Cubides recordó su paso por la fuerza submarina, donde desempeñó cargos como jefe de los departamentos de Ingeniería y Operaciones del ARC Tayrona y comandante del submarino táctico ARC Intrépido, experiencia que definió como una escuela de honor, precisión y lealtad al país.

“Cada inmersión representa un acto de lealtad y compromiso inquebrantable con Colombia, guiado por la preparación, la técnica y el honor”, añadió.