El arsenal que incautó la Policía Metropolitana de Tunja a hinchas del América de Cali

Tunja

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo de control en los accesos a la capital boyacense con motivo del encuentro deportivo entre Boyacá Chicó y América de Cali, realizado en el estadio La Independencia de Tunja.

El coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, informó que durante estos planes de prevención y control se instalaron varios puestos de registro en las vías de ingreso a la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público antes, durante y después del evento futbolístico.

Fueron incautadas

43 armas blancas tipo machete.

34 cuchillos.

23 navajas.

4 varillas.

1 tambo.

1 arma traumática.

387 gramos de estupefacientes.